Выживший после схода лавины под Норильском подросток проходит реабилитацию в Сочи

Выживший после схода лавины под Норильском 15-летний Макар Попов проходит реабилитацию в Сочи. После лечения в Красноярске, подростка отправили в санаторий «Заполярье», сообщила тетя мальчика Раиса Бердникова. По ее словам, в расписании мальчика курсы массажа, магнитотерапии,

иглоукалывания, озонотерапии и лечебной физкультуры.

«Врачи говорят, что восстановление идёт своим темпом, но дело это небыстрое. Я позавчера прилетела к Макару, чтобы побыть с ним и определиться с учебой на время его лечения. Настроение у него хорошее, хотя, конечно, ему не хватает общения в привычной среде с друзьями», - написала Раиса Бердникова.

Сейчас мальчик будет учиться онлайн. После перенесенных травм Макару приходится заново учиться писать. Напомним, что в новогодние праздники его семья отдыхала в домике у горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском. Семья Макара – мать, отец и младший брат погибли. Он с травмами и обморожениями попал в реанимацию.

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