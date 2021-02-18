Сотрудники энергетических активов En+ Group проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции

Около тысячи сотрудников энергетических активов En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии, успешно прошли организованную вакцинацию от COVID-19.

En+ Group, основанная Олегом Владимировичем Дерипаска, запустила партнерскую программу с ведущими государственными медицинскими учреждениями в регионах присутствия для оперативной вакцинации сотрудников энергетических активов. Вакцинация происходит на добровольной основе. Согласно проведенному на En+ Group опросу, более 3 700 сотрудников всех энергетических предприятий Компании изъявили желание пройти вакцинацию.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Здоровье и безопасность работников – сегодня наши главные ориентиры. En+ Group стремится использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов. Мы также считаем, что формирование коллективного иммунитета является важной задачей крупных организаций, участвующих в обеспечении жизнедеятельности регионов».

С марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: были организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Помимо прочего, Компанией закупались средства индивидуальной защиты, медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции Компании на медицинскую помощь составили около 6 миллиардов рублей, 4 из которых металлургический бизнес En+ Group вложил в строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах.