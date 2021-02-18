Директор школы в Енисейске присвоила почти полмиллиона рублей

Полицейские подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции установили, что директор школы в Енисейске фиктивно устроила свою знакомую. Это было сделано для того, чтобы присваивать себе начисленную заработную плату сотрудницы.

За три года, с 2016 по 2019, руководитель образовательного учреждения смогла «заработать» 430 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Отмечается, что злоумышленница созналась и сотрудничает со следствием. Теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы.