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Хоккеисты «Енисея» продолжают победную поступь

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Красноярск
09:56 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Енисей» победил в выездном матче в Ульяновске. На льду местного крытого стадиона они были сильнее коллектива «Волга». Игра закончилась со счетом 4:6 в пользу красноярцев.

В составе гостей забитыми голами отметились Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов и Тимофей Безносов. Причем Ломанов отличился дважды, голевой хет-трик на свой счет записал Алмаз Миргазов.  

Красноярцы продолжают погоню за московским «Динамо», которое лидирует в турнирной таблице. В настоящее время красноярцы отстают на 1 очко, после 23 игр, в их активе 63 набранных очка. Отметим, что далее «Енисей» отправился на выездной матч в Казань, где 20 февраля скрестит клюшки с командой «Ак Барс – Динамо».

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