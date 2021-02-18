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В Курагинском районе восстановили движение поездов

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Красноярск
09:47 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Минувшей ночью было восстановлено движение поездов в Курагинском районе. Напомним, ранее, 16 февраля, там сошел с рельс грузовой состав из 26 вагонов. Второй путь на перегоне Стофато – Джебь был поврежден.

В КрасЖД сообщили, что поезда двигаются по двум главным путям, согласно обычным графику и маршруту.

Отметим, в восстановительных работах принимали участие более 500 человек, туда подогнали три восстановительных поезда и несколько единиц спецтехники. Работы заняли продолжительное время из-за сложного рельефа местности.

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