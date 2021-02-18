18 февраля
Красноярск
погода -10 °C
73.77
 
€ 89.08
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мошенники активизировались в мобильной сети и в интернете

Главная Общество
Красноярск
09:38 18 Февраля 2021
интернет, мошенничество, мошенники, преступление
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевой столице выросло количество мошенничеств в интернете и при использовании мобильной связи. Об этом сегодня предупредили правоохранители, представители администрации Красноярска и банковской сферы. Так, по данным полиции, в прошлом году в Красноярске и Дивногорске было зафиксировано почти 7 тысяч IT-преступлений. По сравнению с годом ранее эта цифра возросла на 73%.

Как отметили участники совместной пресс-конференции, жертвами часто становятся не только пенсионеры, но и молодые люди. Специалисты по телекоммуникационной безопасности связывают это с пандемией и желанием горожан приобретать товары и услуги на онлайн-сервисах и сайтах. Мошенники изобретательны, они придумывают разные способы: пытаются узнать персональные данные, в том числе представляясь стражами порядка или сотрудниками банков.

Как рассказал заместитель главы города — руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов, очень важно проводить разъяснительную работу по профилактике мошенничества: «Мы взяли на себя координирующую роль в этом вопросе. Люди, получая информацию о мошенниках и применяемых ими схемах, надеемся, становятся более бдительными». Специально изданные памятки и брошюры по противодействию аферистам в сети распространяются в поликлиниках и в почтовых отделениях бесплатно для всех горожан.

В банках также ставят заслон аферистам. Так, начальник управления безопасности ПАО Сбербанк Евгений Тимофеев отметил, что в прошлом году Сбербанк предотвратил мошеннические операции на сумму 57 млрд рублей. 

На что нужно обратить внимание при сделках в интернете, получений электронных сообщений, звонков с незнакомых номеров телефонов — пояснили представители МВД и банковской сферы.

Как не стать жертвой мошенников?

Во-первых, не следует сообщать никому персональные данные с банковских карт и из смс с кодами, пароли и проверочные контрольные слова. Во-вторых, следует проверять сайты на соответствие настоящим, если есть сомнения, и не открывать корреспонденцию в электронных почтовых ящиках от неизвестных отправителей. Никогда не проходите по ссылкам с незнакомых людей и адресов: в результате автоматически могут быть сняты деньги с вашей банковской карты. В-третьих, не следует совершать предоплату на сайтах личных продаж, пока не получите этот товар в руки. В-четвертых, следует сразу перезванивать в свой банк, если мошенники позвонили вам и пытаются представиться сотрудниками банка. Телефоны горячих линий кредитных организаций указаны на обратной стороне пластиковых карт. В-пятых, заказывайте товары в официальных и проверенных интернет-магазинах.

Эти правила несложно выполнять. А в случае непредусмотрительности и беды срочно обращайтесь по телефону полиции 02. «Часто с обратной стороны телефона находятся не простые люди, а профессионально подготовленные мошенники, знающие человеческую психологию. Если вы стали их жертвой, то тут такое правило, как при любом преступлении: чем быстрее вы обратитесь к правоохранителям, тем выше вероятность того, что злоумышленники будут найдены. Органы внутренних дел сразу же начнут проверку. Шанс, что ваши денежные средства буду возвращены в таком случае гораздо выше», — подчеркнул Иван Мыглан, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Красноярское».

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

Общество / НОВОСТИ

Хоккеисты «Енисея» продолжают победную поступь

18 Февраля 2021 г.
Красноярцы преследуют московское «Динамо»
Новости Красноярска: «КрасАвиа» выполнила первый рейс в Эвенкию на самолете АТР 72

«КрасАвиа» выполнила первый рейс в Эвенкию на самолете АТР 72

18 Февраля 2021 г.
Это важно, чтобы летом северяне могли улететь на отдых
Новости Красноярска: В Курагинском районе восстановили движение поездов

В Курагинском районе восстановили движение поездов

18 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в КрасЖД
Новости Красноярска: Денис Майборода останется под арестом еще на три месяца

Денис Майборода останется под арестом еще на три месяца

18 Февраля 2021 г.
Такое решение принял краевой суд
Новости Красноярска: Прокуратура выявила финансовую пирамиду в Красноярском крае

Прокуратура выявила финансовую пирамиду в Красноярском крае

18 Февраля 2021 г.
Пайщикам кредитного кооператива гарантировали доход до 21 процента в месяц
Новости Красноярска: В пятницу на Красноярск обрушится еще один снегопад

В пятницу на Красноярск обрушится еще один снегопад

18 Февраля 2021 г.
В городе резко похолодало
Новости компаний
18/02
ЦРКК обеспечил коммунальными сетями новый детский сад в поселке Березовка
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

13 Февраля 2021 г.
Программа его преобразования рассчитана до 2024 года
Новости Красноярска: В краевой суд направлены уголовные дела о нападении на красноярских инкассаторов

В краевой суд направлены уголовные дела о нападении на красноярских инкассаторов

13 Февраля 2021 г.
Обвиняемыми по делу проходят трое местных жителей
Новости Красноярска: Красноярец «накатал» 117 штрафов

Красноярец «накатал» 117 штрафов

18 Февраля 2021 г.
Ему нужно заплатить 55 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru