Мошенники активизировались в мобильной сети и в интернете

В краевой столице выросло количество мошенничеств в интернете и при использовании мобильной связи. Об этом сегодня предупредили правоохранители, представители администрации Красноярска и банковской сферы. Так, по данным полиции, в прошлом году в Красноярске и Дивногорске было зафиксировано почти 7 тысяч IT-преступлений. По сравнению с годом ранее эта цифра возросла на 73%.

Как отметили участники совместной пресс-конференции, жертвами часто становятся не только пенсионеры, но и молодые люди. Специалисты по телекоммуникационной безопасности связывают это с пандемией и желанием горожан приобретать товары и услуги на онлайн-сервисах и сайтах. Мошенники изобретательны, они придумывают разные способы: пытаются узнать персональные данные, в том числе представляясь стражами порядка или сотрудниками банков.

Как рассказал заместитель главы города — руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов, очень важно проводить разъяснительную работу по профилактике мошенничества: «Мы взяли на себя координирующую роль в этом вопросе. Люди, получая информацию о мошенниках и применяемых ими схемах, надеемся, становятся более бдительными». Специально изданные памятки и брошюры по противодействию аферистам в сети распространяются в поликлиниках и в почтовых отделениях бесплатно для всех горожан.

В банках также ставят заслон аферистам. Так, начальник управления безопасности ПАО Сбербанк Евгений Тимофеев отметил, что в прошлом году Сбербанк предотвратил мошеннические операции на сумму 57 млрд рублей.

На что нужно обратить внимание при сделках в интернете, получений электронных сообщений, звонков с незнакомых номеров телефонов — пояснили представители МВД и банковской сферы.

Как не стать жертвой мошенников?

Во-первых, не следует сообщать никому персональные данные с банковских карт и из смс с кодами, пароли и проверочные контрольные слова. Во-вторых, следует проверять сайты на соответствие настоящим, если есть сомнения, и не открывать корреспонденцию в электронных почтовых ящиках от неизвестных отправителей. Никогда не проходите по ссылкам с незнакомых людей и адресов: в результате автоматически могут быть сняты деньги с вашей банковской карты. В-третьих, не следует совершать предоплату на сайтах личных продаж, пока не получите этот товар в руки. В-четвертых, следует сразу перезванивать в свой банк, если мошенники позвонили вам и пытаются представиться сотрудниками банка. Телефоны горячих линий кредитных организаций указаны на обратной стороне пластиковых карт. В-пятых, заказывайте товары в официальных и проверенных интернет-магазинах.

Эти правила несложно выполнять. А в случае непредусмотрительности и беды срочно обращайтесь по телефону полиции 02. «Часто с обратной стороны телефона находятся не простые люди, а профессионально подготовленные мошенники, знающие человеческую психологию. Если вы стали их жертвой, то тут такое правило, как при любом преступлении: чем быстрее вы обратитесь к правоохранителям, тем выше вероятность того, что злоумышленники будут найдены. Органы внутренних дел сразу же начнут проверку. Шанс, что ваши денежные средства буду возвращены в таком случае гораздо выше», — подчеркнул Иван Мыглан, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Красноярское».

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска