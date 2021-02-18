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Денис Майборода останется под арестом еще на три месяца

Главная Общество
Красноярск
09:38 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский краевой суд продлил арест бывшему главе управления Пенсионного фонда Денису Майбороде. По решению инстанции он останется в СИЗО еще на три месяца – 20 мая 2021 года.

Напомним, Майборода был задержан год назад, в прошлом январе. Ему инкриминируется два преступления – злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере.  

"По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года управляющий ОПФР по Красноярскому краю, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения ОПФР в Ленинском районе города Красноярска по максимальной цене контракта более 130 миллионов рублей. В настоящее время указанная сделка решением арбитражного суда города Красноярска признана недействительной", - рассказывали тогда в Следственном комитете

Таким образом, срок ареста Майбороды составит минимум 16 месяцев и 1 день, так как ему неоднократно продляли арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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