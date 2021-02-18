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Волонтерская деятельность парка «Ергаки» стала одной из лучших в стране

Главная Общество
Красноярск
11:00 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Волонтерские проекты природного парка «Ергаки» включили в сборник «Эковолонтерство в России», в котором собраны лучшие практики в этой сфере. Волонтерские мероприятия на заповедной территории Красноярского края реализуют уже 13 лет. Одно из самых ярких – лагерь для экодобровольцев «Ветер перемен», куда приезжают участники со всей России, чтобы убрать территорию парка. Помимо этого волонтеры проложили в парке 2,5 километра экотроп. Они маркируют туристические маршруты, красят беседки, скамьи, обновляют указатели, удаляют вандальные надписи со скал, высаживают саженцы.

«Волонтерскую деятельность мы начали с нуля, до сих пор сотрудники дирекции постоянно учатся тонкостям организации работы добровольцев, перенимают опыт коллег, передают свой. Мы постоянно ищем способы улучшить качество проведения таких мероприятий, создать оптимально комфортные условия для жизни и работы, разнообразить досуг наших помощников», - рассказал руководитель дирекции природного парка «Ергаки» Игорь Грязин.

Отметим, что проект «Ветер перемен» в 2020 году стал победителем III Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд». Также природный парк «Ергаки» включен в пятерку лучших территорий с практиками экологического туризма.

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