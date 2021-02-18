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Красноярец «накатал» 117 штрафов

Главная Общество
Красноярск
10:28 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожные полицейские во время совместного рейда с судебными приставами поймали злостного неплательщика штрафов. В ходе проверки они остановили автомобиль Toyota Funcargo и проверили водителя на наличие задолженностей. Оказалось, что в отношении мужчины было составлено 117 административных протоколов. Их он не оплачивал и накопил долгов на 55 тысяч рублей. Приставы арестовали автомобиль. Теперь у владельца есть два варианта: либо погасить задолженность в установленный срок, либо машину реализуют.

«ГУФССП России по Красноярскому краю напоминает, что проверить себя на наличие задолженности можно на сайте r24.fssp.gov.ru с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также официального мобильного приложения «ФССП России», - сообщили в пресс-службе ФССП по Красноярскому краю.

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