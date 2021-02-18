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«КрасАвиа» выполнила первый рейс в Эвенкию на самолете АТР 72

Главная Общество
Красноярск
09:53 18 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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«КрасАвиа» выполнила первый рейс в Туру на самолете АТР 72. В Минтранспорта подчеркивают значимость события для жителей Эвенкии – купить билет на самолет им было непросто из-за так называемого дефицита «провозных емкостей». Решить проблемы не удавалось даже за счет увеличения количества рейсов.

«В летний период, в сезон отпусков скапливались определенные очереди, не хватало ёмкостей. Мы ставили дополнительные рейсы. Нанимали воздушные суда в аренду. Потому что свои, бывало, выходили из строя. Сейчас даже двумя современными самолетами мы сможем закрыть всю потребность Эвенкии», - объяснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Купить билет на самолет АТР 72 жители Туры смогут через интернет, есть возможность заказать дополнительное питание. Максимальный вес бесплатного провоза багажа увеличен за 30 килограммов. При этом стоимость билетов в авиакомпании обещают оставить на уровне 2017 года.
 

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