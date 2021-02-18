Прокуратура выявила финансовую пирамиду в Красноярском крае

Руководителя кредитного потребительского кооператива будут судить за создание финансовой пирамиды. Его обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. По данным прокуратуры, мужчина организовал потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений». Он открыл офисы в 15 регионах России, в том числе и в Москве. Пайщикам он предлагал предоставлять займы другим членам кооператива, гарантируя доход до 21 процента в месяц.

«Всего в 2011-2018 годах мужчиной были похищены денежные средства у 1 228 граждан в размере более 422 млн рублей, которые были им потрачены на личные цели. В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемого и подконтрольных ему юридических лиц наложен арест на сумму свыше 56 млн рублей», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело о финансовой пирамиде будет рассматривать Советский районный суд.