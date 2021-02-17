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Ночью Ветлужанка останется без холодной воды

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Красноярск
16:11 17 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«КрасКом» предупредил об аварийно-восстановительных работах в Октябрьском районе Красноярска. С 22:00 часов среды, 17 февраля, до 4:00 часов 18 февраля холодную воду отключат в домах микрорайона Ветлужанка. Водоснабжения не будет в многоэтажках микрорайона, а также в частном секторе. Под отключение попадают дома по адресам:

  • ул. Стасовой, 24, 28;
  • ул. Мирошниченко, 1,2,4,5,6,20,22;
  • ул. Словцова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 13а, 16, 14, 16а;
  • ул. Гусарова, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25,27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,76, 77, 79, 80;
  • ул. Чернышева, 2,4, 19;
  • б-р. Ботанический, 11,15,17,19,21,23,25, 9 стр1,2,3,17д;
  • ул. Ботаническая, 1а,1б,1в,1г,1е,1и;
  • ул. 2-я Ботаническая, 1а, 2, 2в,2г,2д, 9,
  • ул. Фруктовая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24;
  • ул. Лиственная, 18,20,23;
  • ул. Калиновая, 1;
  • ул. Пихтовая, 57, 59.

В частном секторе холодной воды не будет на ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Таймырские; ул. Алыкельская; ул. Ботаническая; 2-я, 3-я Ботанические; пер. Клеверный; пер. Васильковый; пер. Ромашковый.

В «КрасКоме» отметили, что специально перенесли работы на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для населения.

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