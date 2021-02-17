По факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело после избиения матерью младенца в поселке Бор

В поселке Бор Назаровского района возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. После появления в соцсетях видео, на котором 28-летняя мать жестоко бьет своего полуторогодовалого сына, прокуратура провела проверку. Установлено, что семья неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов за пьянки и асоциальный образ жизни, но несмотря на это, мер по изъятию детей из семьи принято не было. В итоге ребенок стал жертвой физического насилия.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства об опеке и попечительстве, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД России «Назаровский» внесла представления. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сейчас двое детей женщины помещены в учреждение здравоохранения, им оказывают медицинскую помощь и реабилитацию. Также у женщины есть старшая дочь, в отношении которой ее лишили родительских прав в 2020 году.

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