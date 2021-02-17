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Завтра состоится День бесплатной юридической помощи

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Красноярск
14:53 17 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, помощь, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра, 18 февраля, в краевом центре пройдет День бесплатной юридической помощи, который традиционно будет организован региональным отделением Ассоциации юристов России.

Прием граждан будет организован в помещении Нотариальной палаты Красноярского края на Горького, 33. В ассоциации отметили, что прием будет вестись строго по предварительной записи.

Прием жителей будет осуществляться с соблюдением всех профилактических и противовирусных мер. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также иметь при себе маску и перчатки. Жители региона могут обратиться по широкому спектру вопросов – от жилищного законодательства до нотариальной деятельности.

«Правовую помощь будут оказывать юристы, адвокаты, нотариусы, преподаватели юридических вузов и других юридических служб и ведомств», – рассказали в ассоциации.

Записать на консультацию можно по телефону 8(391)258-18-50.

 

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