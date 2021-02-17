В Красноярске стартовала продажа билетов на Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Соревнования такого уровня пройдут в России впервые и состоятся на трассах кластера «Сопка» с 18 по 27 марта.

Билеты можно приобрести только на сайте krs.kassir.ru на странице мероприятия. В условиях пандемии продажа в кассах не предусмотрена, чтобы не создавать километровые очереди из желающих побывать на ярком спортивном мероприятии.

Стоимость билетов зависит от категории выбранных мест: просмотр заездов на трибунах обойдется зрителям от 250 до 500 рублей, в фан-зонах – от 150 до 200 рублей. Детям до 5 лет включительно – вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

Подробнее о покупке билетов можно узнать по телефону билетного оператора 8-383-209-30-59. Время работы контакт-центра – с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.