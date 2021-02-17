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В Курагинском районе железнодорожный состав сошел с рельс

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Красноярск
08:37 17 Февраля 2021
происшествие, происшествия, в красноярском крае, поезд, поезда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне на юге Красноярского края случился инцидент на железной дороге. В Курагинском районе сошел с рельс грузовой поезд, в котором было 26 вагонов с углем.

В КрасЖД сообщили, что движение по перегону временно приостановлено и ряд поездов, включая пассажирские, были переведены на другие маршруты. Так, были изменения в движении поездов, следующих по маршруту Красноярск - Абакан и Абакан - Красноярск.

В настоящее время сотрудники западно-сибирской транспортной прокуратуры проводят проверку, на месте происшествия работает главный транспортный прокурор по Абаканскому региону КрасЖД.  

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