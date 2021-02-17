Красноярск сможет принять командный Кубок России по боксу

Красноярск претендует на звание столицы командного Кубка России по боксу среди мужчин. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев приехал в Красноярск на переговоры с краевыми властями. У спортивного функционера состоялась встреча с губернатором Александром Уссом и министром спорта Павлом Ростовцевым. Кубок России по боксу планируют провести в Красноярске в ближайшие два года.

«Так как у нас Чемпионаты России расписаны уже до 2024 года, но все-таки хочется поскорее провести в Красноярске что-то такое большое, поэтому подумали об одном из главных соревнований в России — это командный кубок по боксу среди мужчин. Мы как раз обсудили, что сможем это сделать в Красноярске либо в 2022, либо в 2023 году. Чуть позже будут определены точные сроки. Это новый формат турнира. Когда-то в СССР он проводился, сейчас мы его возобновили», - заявил Кирилл Щекутьев в эфире радио «Красноярск-Главный».

Более ближайшие планы в сфере развития бокса в Красноярском крае – открытие Центра прогресса бокса. Необходимо выбрать подходящее здание, где смогут тренироваться боксеры, акробаты, теннисисты и другие спортсмены. Несмотря на то, что помещение еще не выбрано, открытие запланировано на этот год. Утверждена и конкретная дата – 22 июля.