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Красноярск сможет принять командный Кубок России по боксу

Главная Общество
Красноярск
11:00 17 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярск претендует на звание столицы командного Кубка России по боксу среди мужчин. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев приехал в Красноярск на переговоры с краевыми властями. У спортивного функционера состоялась встреча с губернатором Александром Уссом и министром спорта Павлом Ростовцевым. Кубок России по боксу планируют провести в Красноярске в ближайшие два года.

«Так как у нас Чемпионаты России расписаны уже до 2024 года, но все-таки хочется поскорее провести в Красноярске что-то такое большое, поэтому подумали об одном из главных соревнований в России — это командный кубок по боксу среди мужчин. Мы как раз обсудили, что сможем это сделать в Красноярске либо в 2022, либо в 2023 году. Чуть позже будут определены точные сроки. Это новый формат турнира. Когда-то в СССР он проводился, сейчас мы его возобновили», - заявил Кирилл Щекутьев в эфире радио «Красноярск-Главный».

Более ближайшие планы в сфере развития бокса в Красноярском крае – открытие Центра прогресса бокса. Необходимо выбрать подходящее здание, где смогут тренироваться боксеры, акробаты, теннисисты и другие спортсмены. Несмотря на то, что помещение еще не выбрано, открытие запланировано на этот год. Утверждена и конкретная дата – 22 июля.

«Почему именно 22 июля? Потому что 22 июля у нас большой праздник — Международный день бокса. Поэтому хочется открыть центр именно в эту символичную дату. Это все реально. Мы все посчитали, мы подготовили проект, всю сметную документацию. Сейчас мы ждем все финальные согласования и приступаем к реализации. По месту и прочему — пока в нюансы вдаваться не буду, но то, что мы откроемся 22 июля — это уже точно», - добавил Кирилл Щекутьев.

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