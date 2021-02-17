В Красноярском крае сформировалась устойчивая положительная динамика по ситуации с коронавирусом. Об этом на совещании в краевом правительстве заявил министр здравоохранения региона Борис Немик. По его словам, стабильно врачи регистрируют больше выздоровевших, чем заболевших ковидом. Кроме того, активно идет вакцинация населения. Двумя компонентами вакцины от коронавируса в Красноярском крае привиты более 10 тысяч человек. Первый компонент получили 26 тысячи человек. В регионе развернуто 79 пунктов вакцинации. Теперь в число приоритетных получателей вакцины включены пенсионеры и работники сельского хозяйства. Также в крае улучшено оснащение медучреждений, что крайне важно в борьбе с пандемией.

«За время борьбы с пандемией краевая система здравоохранения значительно усилила свои возможности. Было приобретено 574 аппарата искусственной вентиляции легких, 42 единицы лабораторного оборудования, 11 аппаратов УЗИ, 130 кислородных концентраторов, 17 рентген-аппаратов, 9 компьютерных томографов и 90 автомобилей скорой помощи. Заметно увеличены мощности лабораторной диагностики - сегодня в круглосуточном режиме в крае работают 16 лабораторий», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.