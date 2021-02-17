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В Красноярском крае мать истязала полуторогодовалого ребенка-инвалида

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Красноярск
08:30 17 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае молодая мать попала под следствие за истязания собственного ребенка. По данным Следственного комитета, над полуторогодовалым малышом с инвалидностью издевалась 28-летняя жительница поселка Бор Назаровского района. Мать избивала и морила голодом своего ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание малолетнего». Соседи рассказали следователям, что молодая женщина и ее гражданский муж злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни. Соседи сообщали об этом в полицию, однако оперативной реакции правоохранителей, по их словам, не последовало.

«В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально-опасной ситуации», - сообщили в Следственном комитете.

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