В Красноярском крае мать истязала полуторогодовалого ребенка-инвалида

В Красноярском крае молодая мать попала под следствие за истязания собственного ребенка. По данным Следственного комитета, над полуторогодовалым малышом с инвалидностью издевалась 28-летняя жительница поселка Бор Назаровского района. Мать избивала и морила голодом своего ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание малолетнего». Соседи рассказали следователям, что молодая женщина и ее гражданский муж злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни. Соседи сообщали об этом в полицию, однако оперативной реакции правоохранителей, по их словам, не последовало.

«В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц системы профилактики, в чьи должностные обязанности входит контроль за семьями, находящихся в социально-опасной ситуации», - сообщили в Следственном комитете.