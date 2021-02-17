Красноярцев снова предупреждают о снегопаде

Синоптики снова предупреждают красноярцев о снегопаде и метели. Снег, переходящий в мокрый снег, в городе будет идти в течение всего дня сегодня, 17 февраля. Ветер западной четверти усилится до 3-8 м/с, при метели будет дуть со скоростью до 15 м/с. При этом днем воздух прогреется до +1...-1°С.

«В центральных районах края ожидается сильный снег, порывы западного ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица. В горных районах Красноярского края 17-19 февраля сохраняется лавинная опасность», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

Спасатели рекомендуют красноярцам воздержаться от проведения высотных работ, стараться держаться подальше от деревьев, линий электропередач, легких конструкций. Горнолыжникам и альпинистам опасно выходить и выезжать в горы в снегопад, так как существует риск схода снежных лавин.