О коммунальных авариях лучше звонить, а не писать. Это быстрее и надежнее

Коммунальные аварии – неотъемлемая часть жизни любого города. Красноярск не является исключением. В департаменте городского хозяйства призвали горожан сообщать о всех коммунальных авариях в круглосуточные диспетчерские службы.

В департаменте городского хозяйства мэрии Красноярска напомнили жителям о том, что о любых коммунальных авариях нужно сообщать по телефону в диспетчерские службы. Причем это нужно делать именно по телефону, а не только в социальных сетях. Так быстрее и надежнее.

При обнаружении аварий, утечек или прорывов труб следует звонить ответственным организациям за конкретный участок. К примеру, если неполадки зафиксированы внутри многоквартирного дома или на прилегающей территории, то следует обращаться в управляющую компанию. В случае если происшествие случилось на улице, то в диспетчерскую службу конкретной организации. Вместе с тем, в департаменте отметили, что жителям не всегда известны номера телефонов и нет возможности оперативно их узнать. В таком случае можно просто набрать службу 005, набрав на телефонном аппарате 005 или 223-85-05. Там или сами передадут заявку кому следует или подскажут, где найти нужный телефон.

«Жители города, которые звонят в диспетчерскую, оперативно передают важную информацию. А диспетчеры в свою очередь дальше по цепочке компетентной организации, которая отвечает за ту или иную проблему. Например, если нужно просто почистить дорогу, то при обращении в 005 информацию оперативно будет донесена управление дорог и благоустройства города. Наша служба существенно упрощает жизнь горожан, человеку не нужно искать номера различных инстанций и организаций – рассказал начальник отдела службы «005» Юрий Яндовко.

В ответственном за городское хозяйство департаменте подчеркнули, что многие аварийные бригады имеют право начать свою работу только после получения официального задания от диспетчерской. Важно понимать, что за любой выезд и устранения неполадок сотрудники получают оплату. В этой связи официальная заявка в диспетчерской службе и есть доказательство необходимости выезда.

Важно отметить, что зачастую люди пренебрегают обычными звонками в коммунальные службы, а пользуются социальными сетями и мессенджерами, которые плотно вошли в нашу жизнь. Однако, следует помнить, что даже сегодня не все компании и организации проводят оперативный круглосуточный мониторинг публикации и таким образом не смогут оперативно отправить сотрудников на решение проблемы. Кроме того, за неувиденное сообщение официальная ответственность не предусмотрена законодательством, тогда как диспетчер, передающий информацию ремонтникам, несет всю полноту ответственности, включая административную и даже уголовную.

Тем не менее, если человек настойчиво пользуется социальными сетями, то для большей эффективности и оперативности надо обязательно отмечать аккаунты коммунальных служб, в случае если пользователю они неизвестны, то хотя бы упоминать официальные паблики администраций города или внутригородских районов. Но страница обратившегося пользователя при этом должна быть открытой.

Самые главные и неоспоримые преимущества звонков в диспетчерскую службу 005 – круглосуточный режим работы и оперативность передачи информации.