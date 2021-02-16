Жителей краевого центра призывают сообщать о коммунальных авариях

В департаменте городского хозяйства мэрии Красноярска напомнили жителям о том, что о любых коммунальных авариях прежде всего нужно сообщать по телефону в диспетчерские службы.

При обнаружении аварий, утечек или прорывов труб следует звонить ответственным организациям за конкретный участок. К примеру, если неполадки зафиксированы внутри многоквартирного дома или на прилегающей территории, то следует обращаться в управляющую компанию. В случае если происшествие случилось на улице, то в диспетчерскую службу конкретной организации. Вместе с тем, в департаменте отметили, что жителям не всегда известны номера телефонов и нет возможности оперативно их узнать. В таком случае можно просто набрать службу 005, набрав на телефонном аппарате 005 или 223-85-05. Там или сами передадут заявку кому следует или подскажут, где найти нужный телефон.

В ответственном за городское хозяйство департаменте подчеркнули, что все аварийные бригады имеют права начать свою работу только после официальной заявки. Важно понимать, что за любой выезд и устранения неполадок сотрудники получают оплату. В этой связи официальная заявка в диспетчерской службе и есть доказательство необходимости выезда.