Фестиваль «МИР Сибири» в Шушенском пройдет под эгидой ЮНЕСКО

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском снова заручился поддержкой ЮНЕСКО. Генеральный директор организации Одре Азуле направила официальное письмо на имя губернатора Красноярского края.

«Эгида ЮНЕСКО дает «МИРу Сибири» возможность громко заявить о себе в мировом информационном пространстве, признает социальную значимость и подчеркивает высокий статус», - пояснили в пресс-службе «МИРа Сибири».

Проведение фестиваля «МИР Сибири» запланировано на 9 -11 июля 2021 года. Это будет уже 17-ый по счету фестиваль. Мероприятие проводится в Шушенском с 2003 года. В 2019 году «МИР Сибири» также проходил под эгидой ЮНЕСКО. Ни одно краевое событие не удостаивалось поддержки организации дважды.