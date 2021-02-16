Роспотребнадзор выявил в говядине превышение по содержанию антибиотиков

Роспотребнадзор подвел итоги проверок качества мяса и полуфабрикатов в Красноярском крае за 2020 год. Фальсифицированной продукции эксперты не обнаружили, однако выявили образцы, которые не соответствовали требованиям микробиологической безопасности. Таких проб оказалось 7%. Почти 5% исследованных образцов говядины не прошли проверку по содержанию антибиотиков – это была продукция из республики Хакасия.

«По физико-химическим показателям не соответствовали требованиям 7,5 % проб колбасных изделий, изготовленных АО «Солгон» в Красноярском крае. Продукция, несоответствующая обязательным требованиям, изъята из оборота», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что 67 партий мясной продукции общим весом 1234 кг изъяли из оборота в связи с выявленными нарушениями. По санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям все пробы соответствовали требованиям безопасности.