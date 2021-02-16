Здание Китайского торгового дома в очередной раз выставлено на продажу

В краевом центре выставлен на продажу торговый комплекс, в котором ранее располагался Китайский торговый дом. Объявление о продаже появилось на сайте au.ru.

Трехэтажное здание общей площадью в 9 633 квадратных метров располагается на проспекте Мира. В объявлении отмечается, что земля под зданием находится в собственности. Сейчас владельцы оценили здание в 192 650 000 рублей.

Отметим, ранее здание Китайского торгового дома было признано аварийным. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям признало, что оно опасно в эксплуатации.

Ранее собственники предпринимали попытку продать здание за 630 миллионов рублей.

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Фото: "Этажи"