16 февраля
Красноярск
погода -9 °C
73.31
 
€ 88.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Здание Китайского торгового дома в очередной раз выставлено на продажу

Главная Общество
Красноярск
11:52 16 Февраля 2021
продажа, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевом центре выставлен на продажу торговый комплекс, в котором ранее располагался Китайский торговый дом. Объявление о продаже появилось на сайте au.ru.

Трехэтажное здание общей площадью в 9 633 квадратных метров располагается на проспекте Мира. В объявлении отмечается, что земля под зданием находится в собственности. Сейчас владельцы оценили здание в 192 650 000 рублей.

Отметим, ранее здание Китайского торгового дома было признано аварийным. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям признало, что оно опасно в эксплуатации.

Ранее собственники предпринимали попытку продать здание за 630 миллионов рублей.

Читайте также:

Владельцам "Китайского торгового дома" в Красноярске может грозить уголовное дело

Фото: "Этажи" 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор выявил в говядине превышение по содержанию антибиотиков

Роспотребнадзор выявил в говядине превышение по содержанию антибиотиков

16 Февраля 2021 г.
Фальсифицированного мяса не обнаружено
Новости Красноярска: Прокуратура Ачинска утвердила обвинительное заключение в отношении Евгения Розанчугова

Прокуратура Ачинска утвердила обвинительное заключение в отношении Евгения Розанчугова

16 Февраля 2021 г.
Бывшего главу района обвиняют в халатности
Новости Красноярска: Прокуратура добилась сноса летних кафе на набережной у Речного вокзала

Прокуратура добилась сноса летних кафе на набережной у Речного вокзала

16 Февраля 2021 г.
Строения не могут быть расположены вблизи объекта культурного наследия
Новости Красноярска: В Красноярске медсестра «заработала» более миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве рабочих

В Красноярске медсестра «заработала» более миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве рабочих

16 Февраля 2021 г.
Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество»
Новости Красноярска: На минувшей неделе было оштрафовано 122 нарушителя масочного режима

На минувшей неделе было оштрафовано 122 нарушителя масочного режима

16 Февраля 2021 г.
На 165 объектах обнаружены нарушения
Новости Красноярска: Россельхознадзор изъял 86 тонн замороженной рыбы

Россельхознадзор изъял 86 тонн замороженной рыбы

16 Февраля 2021 г.
Ее перевозили с нарушением температурного режима
Новости компаний
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске таксист помог раскрыть убийство по горячим следам

В Красноярске таксист помог раскрыть убийство по горячим следам

16 Февраля 2021 г.
Он увидел, как преступники пытаются выбросить тело, завернутое в ковер
Новости Красноярска: Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

16 Февраля 2021 г.
Это нужно для оздоровления леса
Новости Красноярска: Сотрудникам красноярских компаний и предприятий предложили сдать нормы ГТО

Сотрудникам красноярских компаний и предприятий предложили сдать нормы ГТО

16 Февраля 2021 г.
Стартует городской этап конкурса «Готов к труду и обороне»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru