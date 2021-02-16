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Прокуратура Ачинска утвердила обвинительное заключение в отношении Евгения Розанчугова

Главная Общество
Красноярск
11:32 16 Февраля 2021
прокуратура, уголовное, ачинск, в красноярском крае, дело, арест, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Городская прокуратура Ачинска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Ачинского района Евгения Розанчугова.

Его обвиняют в халатности, совершенной в 2018 году. Тогда районная администрация приобрела жилье для детей-сирот. Общая сумма потраченных бюджетных средств – более 6,7 миллионов рублей.

Дальнейшая проверка показала, что закупленное жилье непригодно для проживания. Также выяснилось, что перед покупкой не проводилась необходимая предварительная экспертиза.

Прошлой осенью было заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность»). В сентябре Розанчугова задержали после объявления его в федеральный розыск. В ближайшее время материалы уголовного дела с утвердительным заключением переданы в городской суд Ачинска.

Фото: администрация Ачинского района

 

 

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