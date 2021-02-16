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На минувшей неделе было оштрафовано 122 нарушителя масочного режима

Главная Общество
Красноярск
08:57 16 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На прошедшей неделе, с 8 по 14 февраля, сотрудники мэрии и районных администраций, полиции, а также Росгвардии проверяли торговые центры, остановки и точки общественного питания. Ревизоров интересовало соблюдение профилактических, превентивных и противовирусных мер.

Был проверен 521 объект и на 165 из них обнаружены нарушения. Также сотрудники ведомств проводили профилактические беседы с населением – таких было 450. Вместе с тем, было составлено 122 протокола о нарушении масочного режима. Материалы направлены в административные комиссии.

Напомним, за нарушение противоковидных мер предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

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