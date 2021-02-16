Россельхознадзор изъял 86 тонн замороженной рыбы

В краевом центре выявлен факт нарушения перевозки и хранения замороженной рыбы. Об этом сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки на железнодорожном транспорте специалисты ведомства обнаружили и изъяли более 86 тонн замороженной скумбрии и сельди. Рыба перевозилась нарушением температурного режима.

"На момент осмотра при выгрузке из вагонов температура в толще скумбрии и сельди мороженых составляла от минус 9,9 до минус 11,6 градусов. Однако в соответствии с требованиями действующего законодательства при транспортировке температура рыбы в толще мышц не должна превышать минус 18 градусов" – рассказали в Россельхознадзоре.

Товар был отправлен на склад хранения компании-получателя, также взяты образцы для проведения лабораторного анализа. В отношении компании-поставщика из Приморского края возбуждено дело об административном правонарушении.