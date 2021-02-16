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Прокуратура добилась сноса летних кафе на набережной у Речного вокзала

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Красноярск
10:24 16 Февраля 2021
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, прокуратура, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Центрального района Красноярска обратилась с иском в суд о сносе летних кафе на набережной Енисея у Речного вокзала. В надзорном ведомстве заявили, что строения не могут быть расположены вблизи объекта культурного наследия, которым является здание Речвокзала на ул. Дубровинского, 1. Оно было построено в 1950 году и представляет культурную ценность.

«Вопреки требованиям закона предпринимателем на земельном участке возведено 2 временных сооружения (сезонные кафе) в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Речной вокзал», что нарушает установленные законодательством зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и меняет визуальное восприятие «Речного вокзала» для граждан города», - пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора. Собственник обязан демонтировать строения в течение двух недель после вступления решения суда в законную силу. Снести постройки он должен за свой счет.

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