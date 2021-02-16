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В Красноярске медсестра «заработала» более миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве рабочих

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Красноярск
09:56 16 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярске старшая медсестра районной поликлиники попала под следствие за фиктивное трудоустройство санитаров. В региональном МВД сообщили, что женщина использовала свое служебное положение и в период с 2017 по 2020 год табелировала рабочих, которые фактически обязанности не исполняли. Недостоверные сведения она передавала в бухгалтерию для начисления заработной платы фиктивно трудоустроенным сотрудникам. В общей сложности женщина получила около 1,2 млн рублей. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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