В Красноярске медсестра «заработала» более миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве рабочих

Красноярске старшая медсестра районной поликлиники попала под следствие за фиктивное трудоустройство санитаров. В региональном МВД сообщили, что женщина использовала свое служебное положение и в период с 2017 по 2020 год табелировала рабочих, которые фактически обязанности не исполняли. Недостоверные сведения она передавала в бухгалтерию для начисления заработной платы фиктивно трудоустроенным сотрудникам. В общей сложности женщина получила около 1,2 млн рублей. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.