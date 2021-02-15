В крае объявлена лавинообразная обстановка

В Красноярском крае вновь объявлена лавинообразная обстановка. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
По данным Среднесибирского УГМС сходы лавин ожидаются с 16 по 19 февраля.
Напомним, на протяжении зимы в регионе уже неоднократно объявлялась повышенная готовность в связи с возможным сходом снежных масс. В конце января лавина сошла на дорогу в Курагинском районе.
Кроме того, 9 января в Норильске в результате схода лавины погибли трое человек.
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