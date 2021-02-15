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Житель Зеленогорска сдал автомобиль в аренду, чтобы его не забрали судбеные приставы

Главная Общество
Красноярск
16:30 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Зеленогорска с долгами в 5 млн рублей пытался спасти свой автомобиль от ареста, сдав в аренду в службу такси. Деньги мужчина занимал у знакомых и оформлял на себя кредиты, в итоге сумма задолженности стала внушительной. Судебные приставы наложили арест на бытовую технику должника, а также взыскивали его зарплату. Еще один актив – автомобиль Nissan Passage – мужчина попытался сохранить, сообщив судебным приставам, что машину забрали кредиторы в счет погашения задолженности.

«Данный факт не получил подтверждения. Транспортное средство было объявлено в розыск. Автомобиль, принадлежащий гражданину, установил судебный пристав на одной из улиц города, проверив его по специальному приложению «Мобильный розыск». Как оказалось, должник сдавал его в аренду», - сообщили в пресс-службе ФССП по Красноярскому краю.

Сейчас машина должника находится на ответственном хранении. Если он успеет погасить долги за 10 дней, он сможет ее вернуть. В противном случае, машину реализуют.

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