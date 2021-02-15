В выходные 33 водителя в Красноярске попались пьяными за рулем

За минувшие выходные инспекторы ГИБДД в Красноярске задержали 33 нетрезвых водителя. Для тотальных проверок всех проезжающих автомобилистов дорожные полицейские перекрывали основные магистрали в Советском, Октябрьском и Свердловском районах.

«В ходе одной из таких проверок, организованной в пятницу на въезде в микрорайон «Солнечный» было задержано два водителя, позволивших себе сесть за руль в состоянии опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

В ГАИ напоминают, что за пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отметим, что рейды «Нетрезвый водитель» ГИБДД в Красноярске проводит регулярно. За выходные в городе останавливают не менее 30 пьяных автомобилистов, бывают уик-энды, когда в нетрезвом виде попадаются более 50 водителей.