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Должникам за электроэнергию будет сложнее получить кредит

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Красноярск
15:34 15 Февраля 2021
услуги, оплата, кредиты, электроэнергия, долги, электричество
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Красноярскэнергосбыт заключил договор с Красноярским бюро кредитных историй по размещению информации о злостных должниках за электроэнергию. В базу данных ООО «Красноярское БКИ» будут передаваться сведения о физических и юридических лицах, в отношении которых имеются вступившие в силу, но не исполненные в течение 10 дней решения суда о взыскании задолженностей по коммунальным платежам.

Данными о наличии у человека или организации долгов за коммунальные услуги пользуются банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, когда принимают решение о выдаче кредита, а также страховые компании при заключении договора страхования. Имеющиеся долги могут послужить причиной отказа в кредите. 

«Размещать данные в Бюро кредитных историй мы начали с декабря 2020 года, чтобы протестировать эффективность этого репутационного способа взыскания просроченных задолженностей за электричество. Первыми были размещены данные по десяти неплательщикам из Красноярска и Минусинска с общей суммой долга более 500 тысяч рублей, и часть задолженности они уже возместили», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. 

Согласно закону «О кредитных историях», потребитель уведомляется о передаче данных о нем в Красноярское БКИ заказным письмом. Кредитная история потребителя-должника хранится на портале Красноярского БКИ в течение 10 лет и аннулируется по истечению этого срока или в случае решения суда. При поступлении оплат или окончании исполнительного производства в отношении потребителя-должника кредитная история не удаляется, но подлежит актуализации. Посмотреть свою кредитную историю можно с паспортом в офисе БКИ или путем онлайн-запроса, подписанного электронной подписью. Дважды в год это можно сделать бесплатно.

Фото с сайта ПАО "Красноярскэнергосбыт

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