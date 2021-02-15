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Красноярск – самый грязный город мира

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Красноярск
14:53 15 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, экологи, экология, в красноярском крае, рейтинг, рейтинги, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный экологический мониторинг IQAir представил рейтинг самых грязных городов мира. Так, по состоянию на 15 февраля Красноярск возглавил этот антирейтинг.

Согласно международной системе оценки качества воздуха и загрязнения атмосферы Красноярску присвоен коэффициент – AQI 579. Важно отметить, что краевой центр обогнал пакистанский город Лахор, столицу Индии – Дели, а также непальский Катманду.

Однако, самыми чистыми признаны столицы Австралии и Северной Македонии – Канберра и Скопье, а также американский Лос-Анджелес.

Отметим, что Красноярск регулярно становится лидером в различных экологических антирейтингах.

Напомним, сегодня Sibnovosti.ru рассказывали о существенном снижении качества жизни в Красноярске, а также новой методики расчета вреда атмосферному воздуху.

 

 

 

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