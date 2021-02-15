Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов

В пятницу, 12 февраля, Сибирский Сбербанк провел телемост «Пара со Сбером» для учащихся высших и средне-специальных учебных заведений на тему инвестирования и финансовой грамотности. К онлайн-трансляции подключились более 2 тысяч участников – студентов и преподавателей.

О том, как сформировать стратегию, избежать распространенных ошибок и успешно управлять своим портфелем, чувствуя себя комфортно и стабильно, студентам рассказали председатель Сибирского банка Татьяна Галкина и сертифицированный независимый финансовый советник и консультант Министерства финансов России по финансовой грамотности Роман Романович. Модерировал встречу заместитель управляющего Томским отделением Сбера Иван Артемов.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«На фоне экономических факторов инвестиции становится все более популярным инструментом. В 2020 году наши клиенты открыли 2,2 млн брокерских счетов, втрое больше, чем за 2019 год. На фондовом рынке интересно разбираться: стратегий – великое множество, и каждый может выбрать для себя подходящую в зависимости от уровня риска, доходности, горизонтов инвестирования и ряда других параметров».

Также в ходе телемоста студенты и педагоги в режиме онлайн вместе со спикерами и экспертами – управляющими головных отделений Сибирского банка поучаствовали в открытой дискуссии об инвестировании в себя как самом эффективном инструменте в работе с ценными бумагами и любом другом деле. Эксперты дали советы насчет того, как познать свои сильные стороны, почему важно быть лидером изменений и постоянно искать возможности для развития.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Инвестиции в себя – это непрерывный процесс обучения длиною в жизнь. Их окупаемость не измеряется рублями или процентами, но находит отражение в карьерном росте, образовании или развитии своего бизнеса. Именно поэтому так важно начинать вкладываться в свое будущее еще в студенчестве. Сделать это можно со Сбером: у нас действуют программы практик и стажировок, курсы для начинающих предпринимателей, «Виртуальная школа» с базой знаний об искусственном интеллекте и цифровых технологиях. А с 1 марта 2021 года в Сбере стартует новая программа «Карьера будущего», с помощью которой можно освоить навыки, наиболее востребованные на современном рынке труда, и, в конечном счете, получить желаемую должность в компании мечты».

В завершении онлайн-телемоста участники закрепили полученные знания, приняв участие в тематической интеллектуальной викторине, а победители получили подарки от экосистемы Сбера – годовую подписку на онлайн-кинотеатр Окко.

Посмотреть запись эфира мероприятия можно на официальном сайте.

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк