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«Хотелось бы закончить в родном клубе»: Сергей Чепчугов рассказал о дальнейших планах

Главная Общество
Красноярск
12:26 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Известный российский футболист и воспитанник красноярского футбола Сергей Чепчугов дал большое интервью порталу Championat.com, в котором поделился планами о дальнейшем развитии своей карьеры.

В частности, на вопрос корреспондента о дальнейшем продолжении профессиональной карьеры трехкратный чемпион России в составе ЦСКА ответил:

«Всё возможно. Контакты у меня есть. Но хотелось бы, конечно, закончить в родном «Енисее» - твердо ответил Чепчугов.

Напомним, бывший вратарь московских армейцев в настоящее время находится без трудового контракта. Красноярским любителям футбола он запомнился по выступлениям за «Металлург» с 2003 по 2007 года, с 2010 по 2017 годы он выступал за ПФК ЦСКА. Последним местом работы Чепчугова был как раз «Енисей» в сезоне 2017 – 2018 годов, где он провел всего 6 матчей.   

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