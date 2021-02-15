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В Красноярске определили подрядчика на проектировку дороги с Пашенного на Коммунальный мост

Главная Общество
Красноярск
12:15 15 Февраля 2021
дорога, красноярск, администрация, строительство, в красноярском крае, в красноярске, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти продолжают искать пути решения проблемы транспортной доступности Пашенного.

Так, были подведены итоги аукциона по выбору компании, которая займется корректировкой проекта дороги с густонаселенного Пашенного на Николаевский мост.

Этой компанией стала организация «Красноярскгражданпроект». Отметим, что сумма контракта при объявлении торгов составляла почти 15 миллионов рублей, однако победитель сократил сумму до 8,5 миллионов.

В первую очередь будут проведены изыскания и получено одобрение государственной экспертизы. Длина дороги составит чуть более 1 километра. В настоящее время строительство осложняется формой собственности земельных участков, через которые будет пролегать будущая дорога.  

Проектировщики должны закончить корректировку к 19 ноября 2021 года, а полноценное появление новое дороги запланировано на 2023 год.

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