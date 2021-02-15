В «Роевом ручье» приступили к строительству нового колеса обозрения

В Красноярске начался монтаж нового колеса обозрения, которое появится этим летом в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Отмечается, что оно будет высотой в 50 метров и станет самым высоким аттракционом в краевом центре.

«Морозы и пандемия отступили, а это значит, что с утроенной энергией парк приступил к строительным работам по монтажу колеса обозрения и новых аттракционов на своей территории», – написал директор парка Андрей Горбань на своей странице в Facebook.

Предполагается, что сооружение будет готово принять первых отдыхающих уже на майских праздниках. К 1 мая запланирован окончательный монтаж и необходимые испытания аттракциона.

В новом колесе обозрения должны появиться закрытые обогреваемые кабинки, одна из них для людей с ограниченными возможностями.

Горбань подчеркнул, что все детали для нового колеса были произведены в Красноярске. Вместе с тем, к 1 июня в обновленном парке должны открыться и новые аттракционы.