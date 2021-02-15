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Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной

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Красноярск
09:29 15 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, работа, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Наступившая рабочая неделя в России будет шестидневной – с 15 по 20 февраля. В Роструде отметили, что с такой протяженностью она будет единственной в 2021 году.

Ближайшая суббота, 20 февраля, станет рабочей. Вместо этого у жителей появится официальный выходной в понедельник, 22 февраля.

Таким образом красноярцы и жители края будут отдыхать три дня кряду – 21, 22 и 23 февраля. После чего жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля.   

Отметим, что ближайшая суббота будет предпраздничным рабочим днем – рабочее время будет сокращено на 1 час.

 

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