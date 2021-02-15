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В Красноярске закрыт проезд в районе памятника «Воинам-интернационалистам»

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Красноярск
09:00 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске временно закроют проезд в районе памятника «Воинам-интернационалистам». Перекрытие будет действовать в понедельник, 15 февраля. Неудобства для автомобилистов связаны с проведением церемонии возложения цветов и венков по случаю дней воинской славы.

«Для обеспечения безопасности будет перекрыто движение на проезде от перекрестка ул. Соревнования – ул. Андрея Дубенского до ул. Шахтеров», - предупредили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие будет кратковременным, добавили в мэрии. Оно продлится с 9:00 до 11:30 и будет действовать только сегодня, 15 февраля.

Водителям необходимо учитывать эту информацию при выборе своего маршрута.

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