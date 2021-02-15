На этой неделе в Красноярске потеплеет до +1 градуса

Синоптики прогнозируют плюсовые температуры на этой неделе в Красноярске. По прогнозам Среднесибирского метеоцентра, в понедельник, 15 февраля, в городе будет облачно и небольшой снег. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Воздух днем прогреется до -9…-11°С.

В ночь на вторник, 16 февраля, термометры покажут -8°С, а в светлое время суток потеплеет до +1°С. В среду, 17 февраля, ночью синоптики прогнозируют не холоднее -3°С, а в дневные часы снова до +1°С. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег 15 и 17 февраля.

Оттепель в Красноярске будет кратковременной. В ночь на четверг похолодает до -13°С, а днем Гидрометцентр прогнозирует до -9°С.

К пятнице похолодает до -16°С. К выходным в город вернутся 25-градусные морозы, однако, так холодно будет только в ночное время. Днем в субботу около -17°С.

