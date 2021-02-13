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Эвенкийский поселок Суринда возьмут за образец

Главная Общество
Красноярск
11:01 13 Февраля 2021
поселок, программа, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Поселок Суринда в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края превратят в образцовый северный населенный пункт. Программа преобразований рассчитана до 2024 года.

«Считаю, что необходимо не затягивать реализацию этих планов, а претворять их в жизнь даже раньше установленных сроков… Сегодня Красноярский край становится более привлекательным и с туристической стороны, поэтому образ жизни коренных малочисленных народов севера, ремесла, и все, что с этим связано, нам необходимо сохранять и развивать», - процитировал ТАСС губернатора Красноярского края Александра Усса на встрече с главой района Андреем Черкасовым.

По данным информагентства, в Суринде будет построено современное жилье, социальная и коммунальная инфраструктура. Здесь также появится этнодеревня. Поселок должен стать образцом для других поселений Эвенкии.

В Суринде проживает немногим более 400 человек. Большинство из них – эвенки. Как писали Sibnovosti.ru, в поселке находится единственное муниципальное предприятие в Эвенкии по выращиванию племенного поголовья домашнего северного оленя.

Фото: официальный сайт Эвенкийского муниципального района

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