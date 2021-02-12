На Пограничников крупный пожар. Его оперативно локализовали

В краевом центре очередной крупный пожар. В региональном управлении МЧС России сообщили, что после взрыва горит склад ГСМ на улице Пограничников, 44.

Очевидцы происшествия подтверждают, что сначала был слышен взрыв.

В МЧС России сообщили, что в настоящее время пожар локализован. По данным спасателей, на складе произошло частичное обрушение здания на площади 200 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг опасности. На месте происшествия работали 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 15 единиц техники.

В настоящее время известно об одном пострадавшем. У него ожоги рук II степени. Его экстренно госпитализировали бригадой скорой помощи.

Площадь возгорания составляет более 800 квадратных метров.