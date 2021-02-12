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В Красноярске проходит голосование за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

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Красноярск
15:42 12 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске продолжается голосование за присвоение краевому центру почетного звания «Город трудовой доблести». Так, С 10 февраля в торговых центрах открылись пункты для голосования, в которых можно будет поддержать инициативу. В пунктах работают волонтеры молодежного центра «Доброе дело», подписи собираются ежедневно. Отметим, что таких пунктов насчитывается 6 штук - в ТЦ «Атмосфера дома, в гипермаркетах «Лента» (ул. 9 мая, 62 и ул. Ястынская 19д), а также в торговом центре «Красноярье».

В администрации Красноярска рассказали, что в настоящее время более 25 тысяч красноярцев проголосовали за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» на специальном сайте «КрасноярскДоблесть.РФ».

В мэрии напомнили, что идея присвоения звания принадлежит активистам местной ветеранской организации, которые обратились главе города и депутатам городского совета. Городские парламентарии инициативу поддержали и в соответствии с требованиями законодательства вышли с предложением в краевое правительство и Заксобрание края. Позже краевые власти обратятся к главе государства с ходатайством о присвоении краевому звания «Город трудовой доблести».

Фото: «КрасноярскДоблесть.РФ»

 

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