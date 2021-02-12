28 февраля состоится благотворительный концерт «Голос души»

В последний день зимы, 28 февраля, в Большом концертном зале состоится благотворительный концерт «Голос души».

В мероприятии примут участие известные музыкальные группы «Яхонт», «Енисейские Зори», ансамбль имени Михаила Годенко «Танцы Сибири», а также известные сольные артисты с берегов Енисея.

Стоит отметить, что все собранные средства на концерте будут направлены на строительство социального центра для детей с особенностями развития. Он будет построен на набережной Енисея на территории Храмового комплекса Иконы Казанской Божией матери.

Всю информацию о наличии билетов можно узнать по телефонам: 8-983-151-17-04 и 8-933-321-93-30, а также в кассах Красноярской краевой филармонии.