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Роспотребнадзор выявил фальсифицированную молочку в магазинах Красноярского края

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Красноярск
13:00 12 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор подвел итоги проверок качества молочной продукции за 2020 год. Специалисты ведомства провели исследование 3355 проб – продукты были закуплены в 597 магазинах. Фальсификатом оказались 15 проб. Больше половины некачественной молочки – это питьевое молоко. На сайте ведомства опубликовано, что фальсифицированными оказались образцы продукции, произведенной в Кемеровской области, Республике Казахстан и Красноярском крае.

Вопросы возникли и к четырем образцам сливочного масла, производства Московской области и Красноярского края, а также к двум пробам сгущенки производства ООО «Верховский молочно-консервный завод» Орловская область. Не прошел экспертизу сыр производства ООО «Молочный завод «Краснощеково» Алтайский край.

В ведомстве сообщили, что оборот фальсифицированной молочной продукции прекращен. 

Общество / НОВОСТИ
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