Роспотребнадзор выявил фальсифицированную молочку в магазинах Красноярского края

Роспотребнадзор подвел итоги проверок качества молочной продукции за 2020 год. Специалисты ведомства провели исследование 3355 проб – продукты были закуплены в 597 магазинах. Фальсификатом оказались 15 проб. Больше половины некачественной молочки – это питьевое молоко. На сайте ведомства опубликовано, что фальсифицированными оказались образцы продукции, произведенной в Кемеровской области, Республике Казахстан и Красноярском крае.

Вопросы возникли и к четырем образцам сливочного масла, производства Московской области и Красноярского края, а также к двум пробам сгущенки производства ООО «Верховский молочно-консервный завод» Орловская область. Не прошел экспертизу сыр производства ООО «Молочный завод «Краснощеково» Алтайский край.

В ведомстве сообщили, что оборот фальсифицированной молочной продукции прекращен.