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«Мы исключали Козина из партии»: Петр Медведев прокомментировал задержание и арест коллеги по КПРФ

Главная Общество
Красноярск
12:28 12 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Sibnovosti.ru обратились за комментарием к депутату Заксобрания края Петру Медведеву. Красноярский коммунист прокомментировал арест и задержание своего коллеги по краевому парламенту и коммунистической партии Евгения Козина.

«Наша партия всегда выступала за законность, мы выступаем категорически против всяческих коррупционных схем. Думаю, что следствие разберется и в случае подтверждения обвинения по партии будет нанесен серьезный имиджевый удар».

На просьбу дать характеристику деятельности Козина Медведев ответил следующее:

«Знаете, он в первую очередь бизнесмен, особо законотворческими инициативами не отличался. В целом решал разные вопросы, не знаю какие конкретно, но избиратели к нему обращались».

Кроме того, Медведев подчеркнул, что краевой комитет КПРФ исключал Козина из рядов партии:

«Я подчеркиваю, в свое время мы исключали Козина из партии, однако центральная контрольно-ревизионная комиссия его зачем-то восстановила».

Напомним, депутат Козин был задержан в среду. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки Ирине Тюриной. Накануне суд Железнодорожного района принял решение поместить Козина в СИЗО до 6 апреля 2021 года.

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