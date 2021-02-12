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Профессия: фрилансер. В крае растет количество самозанятых

Главная Общество
Красноярск
11:44 12 Февраля 2021
в красноярском крае, закон, налоги, красноярск, в красноярске, поддержка, соцподдержка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае все чаще появляются самозанятые граждане. Так, только в январе 2021 года количество самозанятых увеличилось почти на 2 тысячи человек.

С начала действия нового закона в Красноярском крае насчитывается 26 708 человек, которые зарегистрировались как самозанятые и выбрали специальный налоговый режим.

Важно отметить, что на краевом уровне предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятым сотрудникам. Например, некоторые банки предлагают кредиты под 6,25% годовых. Всего в 2021 году на поддержку самозанятых в бюджете края заложено 11,2 миллионов рублей.

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