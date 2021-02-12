Красноярку оштрафовали за курение в самолете

Жительница краевого центра курила электронную сигарету на борту самолета. Об этом сообщили в Сибирском линейном управлении МВД России.

Она совершила грубое нарушение на борту рейса в Красноярск из Москвы, укрывшись в туалетной комнате. Женщину сразу вычислили, по прилету она была задержана. Был административный протокол.

Ее оштрафовали на 500 рублей. Стоит отметить, такая сумма – минимальный размер штрафа, предусмотренный за нарушение антиникотинового законодательства. Максимальный размер всего 1 500 рублей.