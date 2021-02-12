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Красноярку оштрафовали за курение в самолете

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Красноярск
11:20 12 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Жительница краевого центра курила электронную сигарету на борту самолета. Об этом сообщили в Сибирском линейном управлении МВД России.

Она совершила грубое нарушение на борту рейса в Красноярск из Москвы, укрывшись в туалетной комнате. Женщину сразу вычислили, по прилету она была задержана. Был административный протокол. 

Ее оштрафовали на 500 рублей. Стоит отметить, такая сумма – минимальный размер штрафа, предусмотренный за нарушение антиникотинового законодательства. Максимальный размер всего 1 500 рублей.

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